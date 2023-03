Usa, a Rocco Commisso il premio della Jonh Cabot University

La John Cabot University, la più grande università americana in Italia con sede a Roma, nel quartiere di Trastevere, celebrerà il suo 50/o anniversario il prossimo 28 marzo con un gala all’University club di New York a Manhattan. Nell’occasione verrà premiato Rocco Commisso, fondatore, presidente e amministratore delegato di Mediacom Communications Corporation oltreché presidente della Fiorentina e della società calcistica statunitense New York Cosmos. La John Cabot University consegnerà a Commisso la ‘Frank J. Guarini Medal for leadership in business and sports’ nel corso di un evento a cui sono attesi oltre trecento invitati provenienti dal mondo dell’imprenditoria, della diplomazia e della moda. “Dopo una serie di appuntamenti a Roma siamo onorati di celebrare il primo mezzo secolo di attività del nostro ateneo con un evento a Manhattan, conferendo un riconoscimento a un grande imprenditore e dirigente sportivo italo-americano” ha dichiarato Franco Pavoncello, presidente della John Cabot University.