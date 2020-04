Usa, a San Francisco ristoratore calabrese dona cibo alle famiglie in difficoltà per l’emergenza

Sono tante le iniziative a sostegno dei più deboli e delle persone che non hanno più lavoro negli Stati Uniti. Molti sono i ristoranti che hanno cercato di organizzarsi per take way e consegna a domicilio: un ristoratore di North Beach (la “Little Italy” di San Francisco), il calabrese Maurizio Florese, del popolare Mona Lisa Restaurant, sta offrendo cibo fresco e scorte alimentari non solo alle famiglie dei suoi 26 dipendenti, ma anche alla comunità cattolica di North Beach e di tutta la Bay Area. Mercoledì 25 marzo Florese, guidando il camion delle consegne di persona, ha donato casse di verdure e altri generi alimentari come formaggi, salumi, carne, alla National Shrine of Saint Francis e ad altre chiese e associazioni che aiutano senzatetto, famiglie povere e bambini in difficoltà.