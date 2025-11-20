Usa, a settembre +119.000 posti lavoro, disoccupazione al 4,4%

New York, 20 nov. (askanews) – Il rapporto sull’occupazione di settembre negli Stati Uniti ha registrato un notevole rialzo nel mese di settembre, secondo i dati pubblicati dal Bureau of Statistics, dopo oltre 40 giorni di silenzio a causa dello shutdown del governo. In settembre sono stati creati 119.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un dato a +50.000 posti. Sono comunque 57 mesi consecutivi di guadagni nell’occupazione. Il tasso di disoccupazione è salito dal 4,3% di agosto al 4,4% di settembre, oltre le attese che davano un dato a +4,3%.

Il dato di agosto è stato rivisto da +22.000 a -4.000, mentre quello di luglio è stato rivisto da +79.000 a +72.000. La disoccupazione di agosto non rivista, è stata confermata a +4,3%. Il salario orario medio ha visto un rialzo di 0,09 centesimi, cioè lo 0,25%, a 36,67 dollari, con un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 3,8%. La partecipazione dei lavoratori è stata del 62,4%. Nel settore privato si sono guadagnati 97.000 posti e in quello governativo 22.000.