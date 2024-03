Giorgia Meloni riceverà il prestigioso Global Citizen Award dell’Atlantic Council

L’Atlantic Council intende premiare Giorgia Meloni con il Global Citizen Award, la cui cerimonia di consegna si tiene tradizionalmente a New York, a settembre, in occasione dell’Assemblea generale dell’Onu. Il premio, si legge sul sito del think tank Usa, “celebra individui unici che incarnano il concetto di cittadinanza globale, dai capi di stato agli artisti di fama mondiale”. Lo scorso anno venne assegnato, tra gli altri, al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al cancelliere tedesco Olaf Scholz, al premier giapponese Fumio Kishida e alla segretraria al Tesoro Usa Janet Yellen. Il Global Citizen Award è uno dei due premi annuali dell’Atlantic Council. L’altro, il Distinguished Leadership Award, viene consegnato a Washington nel mese di maggio. Nel 2022, tra i premiati figurava l’allora premier Mario Draghi.