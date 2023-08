Usa, a Time Square una monumentale scultura per un tempio indiano

E’ già stato definito come l’evento dell’anno per una Piccola Atene che ama la vetrina internazionale e continua a sfornare progetti artistici destinati ad ogni angolo del globo. Basti pensare che da giorni anche il maxi schermo di Time Square, a New York, vero e proprio ombelico del mondo, informa i milioni di passanti che su quel che accadrà il 27 settembre 2023 in piazza Duomo, giorno in cui dopo quattro anni di lavoro verrà svelata in anteprima la monumentale scultura “Pramashwar-The Infinite” commissionata allo studio Stagetti di Pietrasanta per un nuovo e faraonico tempio indiano. L’opera, alta quasi 4 metri e realizzata in marmo bianco di Carrara, è stata voluta del guru indiano Trustee e raffigura Yogiraj Sarkar Godariwale Ji, santo padre fondatore di questa dottrina. I discepoli di Yogiraj erano venuti nel luglio 2019 a Pietrasanta, provenienti anche da Usa e Australia, per visionare l’avvio dei lavori accompagnando in questa visita il loro capo spirituale, il quale è atteso alla cerimonia in agenda a fine settembre. Lo studio Stagetti era stato scelto dopo aver vinto un apposito contest internazionale, con il guru raffigurato mentre medita da seduto. Una volta ultimata, la scultura sarà collocata nel tempio del santone indiano, che si trova a pochi chilometri di distanza dal celebre Taj Mahal e che è stato costruito nella città di Hathras per una superficie complessiva che supera i 70 acri. Al suo interno c’è anche una palazzina che riporta la dicitura “Pietrasanta“, come imperituro tributo alla città scelta per la realizzazione della scultura, operazione che in questi anni è stata coordinamento da Robin Sethi, capo della comunità italiana dei seguaci di Yogiraj, che visse tra il XIX e il XX secolo. L’attesa è davvero tanta, con i discepoli di Yogiraj che come detto stanno facendo pubblicità ovunque all’evento di Pietrasanta. Riportando non solo la scultura realizzata allo studio Stagetti, ma anche il libro, a corredo, che vede lavorare in tandem Giovanni Bovecchi e il noto fotografo massese Riccardo Dalle Luche, corrispondente Ansa e ambassador Leica, volume che verrà poi presentato anche all’ambasciata italiana a New Delhi di cui l’Ambasciatore Vincenzo del Luca. “Ho lavorato a questa scultura con il cuore – racconta Stagetti – così come faccio tutti i giorni della mia vita. Sono stato in India a visitare il sito dove sarà realizzato il tempio e dove sarà collocata l’opera. Sono rimasto colpito ed affascinato dall’unità di visione che gli permette di muoversi e pensare come una singola entità”. Durante la sua visita in città il guru Trustee spiegò che il luogo dedicato a Pietrasanta nel tempio consentirà agli artigiani di Pietrasanta di esporre le proprie opere.