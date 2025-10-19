Usa, a Washington celebrati i 50 anni della Niaf: i messaggi di Meloni e Mattarella

Con una serata di gala al Washington Hilton, la National Italian American Foundation (Niaf) ha celebrato nella serata di ieri il suo 50° anniversario, confermando il ruolo di ponte culturale, economico e identitario tra Italia e Stati Uniti.

Nel corso dell’evento sono stati premiati figure di spicco del mondo industriale, accademico e artistico italiano. John Elkann, Amministratore Delegato di Exor NV e Presidente di Ferrari NV e Stellantis NV, ha ricevuto il Premio Speciale Niaf, il maestro Andrea Bocelli è stato insignito del Dea Roma Lifetime Achievement Award in Entertainment, Doug Leone, Partner di Sequoia Capital, ha ottenuto il Dea Roma Special Achievement Award in International Business, Roberto Cingolani, CEO di Leonardo SpA, è stato premiato per la Global Defense & Security Technology, Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, ha ricevuto il riconoscimento per l’Eccellenza Ingegneristica e le Infrastrutture Sostenibili, Flavio Cattaneo, CEO del Gruppo Enel, è stato insignito per la Leadership Manageriale, la Dott.ssa Katia Passerini, 27ª Presidente della Gonzaga University, ha ricevuto il premio per l’Eccellenza Accademica. Quest’anno inoltre è stato designato il Lazio come Regione d’Onore per il 2025.

Nel suo videomessaggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato che “per mezzo secolo la Niaf è stata la voce incrollabile, il cuore pulsante e la spina dorsale della comunità italoamericana”, sottolineando l’eredità di “una tradizione forgiata nel lavoro, nella famiglia e nella fede”.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio letto dall’ambasciatore d’Italia a Washington Marco Peronaci, ha evidenziato come i 50 anni della Niaf rappresentino “l’orgoglio di una comunità integrata che continua a essere ponte tra passato e futuro”.

Tra i protagonisti della serata, John Elkann ha parlato del suo legame personale con entrambe le sponde dell’Atlantico: “Ho un rapporto d’amore con gli Stati Uniti, dove sono nato, e con l’Italia, dove affondano le mie radici. La Niaf gioca un ruolo chiave per tenere unite queste due anime”.

Anche Roberto Cingolani ha rimarcato la solidità dei rapporti bilaterali in una fase internazionale complessa: “Italia e Stati Uniti condividono una visione comune per un modello di sicurezza globale fondato sull’innovazione tecnologica”.

Durante la cerimonia, Stefano Antonio Donnarumma ha dedicato il suo premio “a tutti gli italiani che creano valore nel mondo”, illustrando i traguardi del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS, che prevede 100 miliardi di investimenti per l’ammodernamento della rete ferroviaria, la decarbonizzazione dei consumi e lo sviluppo della mobilità sostenibile.

La serata ha ospitato anche gli Italpress Awards, che hanno visto tra i premiati Pasqualino Monti, Amministratore Delegato di Enav, e Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, entrambi protagonisti di interventi dedicati al valore dei legami tra le comunità italiane e italoamericane.

Il produttore e patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, presente per il Niaf/De Laurentiis Film Prize, ha colto l’occasione per riflettere sul futuro del calcio, auspicando “un cambiamento profondo delle regole e dei format dei campionati europei”.

Il Gala per i 50 anni della Niaf ha così celebrato non solo mezzo secolo di successi della comunità italoamericana, ma anche il rinnovato spirito di collaborazione e innovazione che unisce Italia e Stati Uniti nel segno dell’identità, della cultura e dell’impresa.