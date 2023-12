Usa, addio a un politico e diplomatico protagonista della scena mondiale

Molti lo davano già morto , forse perché la sua presenza nella diplomazia internazionale era tanto evidente ed efficiente, che il suo silenzio è stato interpretato male. Con la morte di Henry Kissinger scompare intanto uno dei personaggi più influenti e controversi della politica internazionale del secolo scorso e senza dubbio uno che ha contribuito a cambiare il concetto di diplomazia moderna. Consigliere per la Sicurezza e Segretario di Stato dal 1969 al 1977 durante le amministrazioni Nixon e Ford, Kissinger ha svolto un ruolo cruciale durante la Guerra fredda. Nel 1973 vinse il Nobel per la pace, eppure nello stesso anno l’amministrazione americana appoggiò il colpo di stato che destituì il presidente cileno Salvador Allende e portò al potere il generale Augusto Pinochet. Successivamente mise in pratica l’Operazione Condor, che avrebbe determinato il futuro delle relazioni tra gli Stati Uniti e l’America latina. Fu uno dei pochi repubblicani a uscire indenne dallo scandalo Watergate ed è stato un consigliere a cui si sono rifatte quasi tutte le successive amministrazioni statunitensi. Il pragmatismo di Kissinger – come dimostrano il suo rapporto con la Cina di Mao o il suo ruolo di mediazione per il Medio Oriente – ha ispirato la politica estera statunitense dagli anni Settanta fino ai giorni nostri. La differenza tra il io essere diplomatico e lo stesso concetto ai giorni nostri sembra abissale, ma in realtà con lui è finito il concetto di diplomatico protagonista ed esperto della politica e della comunicazione perché occorreva che i due requisiti fossero uno complementare all’altro, e Henry l’ha fatto ricevendo talvolta critiche ma mantenendo sempre una onesta e coerenza di fondo che faceva da propellente ad una autenticità che appartiene più ai tempi andati che a quelli attuali.