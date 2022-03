Usa, Alessandro Del Piero lancia i cocktail italiani in California

Alessandro del Piero ha segnato un nuovo goal, questa volta per le esportazioni italiane, portando i cocktail italiani già mixati di altissima qualità nel mercato californiano. Questo grazie ad un accordo tra la società del campione del mondo – co-fondata insieme a Jeffrey Whalen – la Edge Americas Online, che opera a Los Angeles e ha un ufficio a Torino, e la NIO Cocktails, azienda milanese che hanno firmato un accordo di licenza per lanciare una piattaforma di e-commerce negli Stati Uniti e aprire il primo negozio al dettaglio a Los Angeles. I cocktails dell’azienda italiana saranno per ora disponibili per la spedizione solo in California e potranno essere acquistati nello store di San Pedro, nel cuore del quartiere Little Italy di Los Angeles.

L’arrivo oltreoceano si ha dopo l’ingresso inizialmente nel mercato britannico nel 2020 e in Francia, Spagna, Germania, Svezia, Olanda nello scorso anno. NIO Cocktails nasce nel 2017 dall’idea di Luca Quagliano e Alessandro Palmarin con il progetto che inizialmente era stato concepito con una struttura b2b, per rifornire rivenditori specializzati, hotel, negozi di design o ristoranti. In seguito, l’avvento della pandemia e l’esplosione del delivery food hanno di fatto modificato il progetto e l’azienda ha proposto i propri cocktail al grande pubblico. Nasce così il claim “agitare, strappare, versare” che è il concetto di NIO (Needs-Ice-Only). L’azienda basa appunto sulla semplicità la possibilità di degustare il proprio cocktail preferito ovunque si desideri, con il massimo della qualità. Infatti i cocktail sono contenuti in confezioni grandi quanto la custodia di un cd e basta versare il tutto in un bicchiere pieno di ghiaccio per godersi un buon drink.

Il brand ambisce a diventare il punto di riferimento innovativo nel mondo della mixology e i cocktail, per ora oltre 400, portano la firma di garanzia di Patrick Pistolesi, master mixologist italiano e brand ambassador dei marchi più prestigiosi del settore, considerato tra i primi 50 bartender al mondo da World’s 50 Best Bars. L’arte della miscelazione di Pistolesi viene esaltata dall’attenta selezione dei migliori produttori ed etichette di spirits al mondo con cui il brand collabora. Il tutto all’insegna della sostenibilità: l’iconico packaging di design è interamente riciclabile avendo la componente di carta certificata FSC e quella in plastica al 45% in base vegetale.

Leggi le altre notizie di Italians of the world