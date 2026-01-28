Usa, alla Casa Bianca una foto di Trump con Putin

Roma, 28 gen. (askanews) – Una fotografia che ritrae il presidente americano Donald Trump accanto all’omologo russo Vladimir Putin, scattata durante il vertice ad Anchorage lo scorso agosto, in Alaska, è stata appesa alla Casa Bianca. Lo ha notato e lo riporta su X la corrispondente della Pbs alla Casa Bianca, Elizabeth Landers.

“Ho notato nell’atrio che collega l’Ala Ovest alla residenza qualcosa che non avevo mai visto prima: una foto incorniciata dei presidenti Trump e Putin al loro vertice estivo in Alaska”, ha scritto Landers, postando lo scatto della parete e precisando: “La foto in basso ritrae il presidente Trump con uno dei suoi nipoti”.