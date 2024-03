Usa, all’Ambasciata italiana la proiezione del film su Sandro Gamba

L’ambasciata d’Italia e l’istituto di Cultura di Washington di cui l’Ambasciatore Mariangela Zappia hanno ospitato la proiezione del documentario “Un coach come padre: l’incredibile storia di Sandro Gamba” del regista italiano Massimiliano Finazzer Flory. Il documentario racconta la vita e le imprese di Sandro Gamba, dal trauma alla mano a causa di una raffica di proiettili durante la Seconda Guerra Mondiale alla carriera di allenatore di basket tra i più grandi di tutti i tempi, entrato nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, uno dei massimi riconoscimenti della pallacanestro mondiale. “Il film ‘Un coach come padre’ trascende il mondo dello sport e offre importanti spunti di riflessione sulla forza del rapporto tra un mentore e i suoi allievi” ha osservato il vice capo missione dell’ambasciata Alessandro Gonzales, intervenuto in apertura dell’evento. “La figura di Sandro Gamba è significativa non solo per la sua resilienza e determinazione, ma anche per la sua influenza nel mondo dello sport, e della pallacanestro in particolare, non solo italiano ma internazionale” ha chiosato. Grazie alle testimonianze dello stesso Gamba e dei suoi giocatori, tra i quali spicca Dino Meneghin, la pellicola ricostruisce i momenti più significativi della sua carriera, come le Olimpiadi di Mosca del 1980. La proiezione del documentario, che si inserisce in un tour di tre date comprendente Miami (19 marzo) e New York (21 marzo), è stata preceduta dai contributi video di Danilo Gallinari, uno dei giocatori italiani più longevi della Nba, e del coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina, che ha seguito le orme di Sandro Gamba come suo apprendista. Al film è seguita una sessione di domande e risposte con il regista Massimiliano Finazzer Flory.