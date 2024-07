Usa, all’Ambasciata italiana una mostra sulla Marina Militare

Dopo la tappa al Palazzo di Vetro, Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York, sarà l’Ambasciata d’Italia a Washington, a ospitare dal 28 giugno all’11 luglio 2024 la mostra che celebra la storia e i valori della Marina Italiana.L’esposizione, dal titolo ‘Ocean Stories. The Italian Navy exhibition’, co-organizzata dalla Marina Militare e l’Ambasciata Italiana a Washington di cui l’Ambasciatore Mariangela Zappia , in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, propone un percorso multimediale e immersivo, ideato e realizzato da Magister Art, industria creativa e culturale per la valorizzazione degli asset del Paese. Il cuore della mostra è dedicato alla Nave scuola Amerigo Vespucci, definita dalla portaerei americana USS Independence, in uno storico incontro, come la “nave più bella del mondo”, il cui navigare diventa metafora di un racconto universale: il vascello non è solo ambasciatore dell’Italia nel mondo, ma portatore di valori quali uguaglianza tra i popoli, inclusione, educazione, formazione, solidarietà e accoglienza. È possibile esplorare virtualmente gli spazi della Nave Scuola Amerigo Vespucci grazie a una riproduzione tridimensionale virtuale realizzata dall’Università degli Studi di Firenze, e contemporaneamente ammirare il suo modellino fisico di quasi 5 metri di lunghezza. Negli stessi giorni di apertura della mostra, l’Amerigo Vespucci è in navigazione lungo la costa pacifica degli Stati Uniti. L’iniziativa si completa con l’omaggio ai Sailors leading, ovvero al grande equipaggio Marina Militare, alle persone che ne costituiscono l’essenza e ne esaltano l’aspetto umano.

Attraverso un mosaico di volti, viene data voce alle diverse professionalità che compongono la MarinaMilitare, dai professionisti navali agli aviatori, agli ingegneri, dai medici di bordo ai palombari, ai sommergibilisti, agli incursori e ai giovani allievi.