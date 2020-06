Usa, giovedì l’assemblea dei soci di AmCham Italy nomina il nuovo esecutivo: ecco le candidature

Si terrà giovedì 25 giugno alle 11 l’Assemblea Annuale dei Soci della American Chamber of Commerce in Italy. AmCham Italy – affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese – da 105 anni sviluppa e favorisce le relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia, promuovendo e tutelando gli interessi dei propri Associati nell’ambito dell’attività di business tra i due Paesi. L’Assemblea, organizzata quest’anno con il patrocinio della Missione Diplomatica degli Stati Uniti d’America in Italia, rappresenta per AmCham Italy uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, in occasione del quale viene approvato il bilancio e vengono elette le nuove cariche sociali. L’appuntamento si svolgerà per la prima volta in via telematica: il particolare momento che stiamo vivendo, infatti, non consente ancora di riunire l’Assemblea secondo la tradizione ma, grazie ai più moderni strumenti offerti dalla tecnologia, potrà svolgersi regolarmente, garantendo la più ampia partecipazione per gli Associati.

L’Assemblea sarà chiamata a nominare il nuovo Esecutivo, per il quale le candidature proposte sono: Luca Arnaboldi, Managing Partner di Carnelutti Law Firm, in qualità di Presidente; Fabio Benasso, Presidente e Amm. Delegato di Accenture, in qualità di Vice Presidente Vicario Antonio De Palmas, Presidente di Boeing Italia, in qualità di Vice Presidente; Stefano Lucchini, Chairman di Banca IMI Securities Corporation e Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, in qualità di Vice Presidente; Veronica Squinzi, Corporate CEO & Global Development Director di Mapei, in qualità di Vice Presidente; Paolo Fiorelli, Presidente e Amm. Delegato di Mail Boxes Etc. – MBE Worldwide, in qualità di Tesoriere Nel corso dell’Assemblea verrà inoltre rinnovato parte del Consiglio di Amministrazione, che vedrà l’ingresso di due nuovi componenti. L’Assemblea di AmCham vedrà la partecipazione, in qualità di ospiti d’onore, dell’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, Lewis M. Eisenberg e dell’Ambasciatore Italiano in USA, Armando Varricchio, entrambi Presidenti Onorari di AmCham Italy. All’evento prenderanno parte le più alte cariche delle più note aziende americane e nazionali presenti in Italia, oltre a numerosi rappresentanti istituzionali e di realtà facenti parte del network AmCham.