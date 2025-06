Usa, American Society of Clinical Oncology: premiati 17 ricercatori italiani

La ricerca italiana brilla a Chicago dove al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) sono ben 17 gli studiosi del Belpaese premiati nel corso del più importante appuntamento di oncologia a livello mondiale. Otto di loro lavorano in strutture ed università sul territorio nazionale, nove all’estero. E lo fanno tanto bene da essersi meritati, insieme ad altri 120 colleghi di tutto il mondo, il Conquer Cancer Foundation Merit Award, premio attribuito a lavori giudicati di “elevato interesse ed innovatività” per le ricadute potenziali sui pazienti.

I nomi sono quelli di Veronica Conca (Università di Pisa e Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana), Chiara Mercinelli (Vita-Salute Università San Raffaele), Marta Padovan (Università di Padova), Martina Pagliuca (Scuola Superiore Meridionale), Gabriele Tine’ (Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori), Angela Viggiano (Università Federico II di Napoli), Paola Zagami (Istituto europeo di oncologia Ieo, Milano), Emma Zattarin (Università di Modena), Elisa Agostinetto (Université Libre de Bruxelles), Michela Bartolini (University of Southern California), Filippo Dall’Olio (Institut Gustave Roussy), Pietro De Placido (Dana-Farber Cancer Institute), Alberto Giovanni Leone (Chelsea and Westminster Hospital), Matteo Repetto (Memorial Sloan Kettering Cancer Center), Caterina Sposetti (Dana-Farber Cancer Institute), Paolo Tarantino (Dana-Farber Cancer Institute) e Guglielmo Vetere (University of Texas).