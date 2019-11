Usa, anche il Ministro Boccia alla 3 giorni del Gala Niaf: premio Leonardo all’ambasciatore Varricchio

La Regione Molise ospite d’onore a Washington del “Gala Niaf 2019”, l’evento organizzato in questo fine settimana dalla ‘National Italian American Foundation’ con lo scopo di sviluppare e valorizzare i rapporti economici e culturali tra Italia e Stati Uniti.

Nell’ambito della manifestazione, uno spazio Expo è stato dedicato alle aziende molisane che hanno avuto modo di incontrare espositori e distributori americani. Una ventina di imprese con sede legale e operativa in Molise, in particolare dei settori del gusto, turismo, moda e Ict, hanno potuto così avviare contatti con i rappresentanti di aziende americane.

Tra i momenti salienti della tre giorni l’intervento del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ai lavori della riunione dei rappresentanti del Sistema Paese negli Usa, aperti dall’ambasciatore Armando Varricchio.

L’appuntamento, tenutosi a ridosso dell’annuale Gala della National Italian-American Foundation (Niaf), ha visto la partecipazione dei capi degli uffici consolari negli Stati Uniti, dei direttori degli uffici dell’Agenzia Ice, dei rappresentanti di Enit e di Banca d’Italia, dei direttori degli Istituti di Cultura e dei Dirigenti scolastici, nonché dei presidenti delle Camere di commercio Italo-americane.

Nel suo intervento, Boccia ha messo in luce il ruolo che gli enti locali, accompagnati nella loro attività estera dalla Farnesina e dalle articolazioni del Sistema Paese, possono svolgere per promuovere il nostro Paese negli Usa. Il ministro, nel sottolineare i brillanti risultati raggiunti, ha ricordato che “il raccordo sempre più stretto tra Maeci e Ice nel quadro della promozione del Paese all’estero è un passo fondamentale e che le Regioni e gli enti locali sapranno dare un apporto sempre maggiore ad una qualificata e crescente presenza delle nostre imprese negli Stati Uniti”.

L’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Armando Varricchio ha ricevuto il premio Niaf Leonardo da Vinci quale riconoscimento del suo impegno e lavoro per rafforzare i rapporti di amicizia tra Italia e Stati Uniti. Il premio gli è stato conferito nella serata inaugurale che precede il tradizionale Gala alla presenza del Ministro Boccia, dei vertici della Fondazione, dei Congressman Mark Amodei, repubblicano del Nevada, e Jimmy Panetta, democratico della California, del neo Segretario al Lavoro, Eugene Scalia, figlio del Giudice della Corte Suprema, Antonin Scalia, scomparso nel 2016.

Nell’introdurre l’ambasciatore, Kellyanne Conway, Consigliera del Presidente Trump, ha messo in evidenza il grande prestigio di cui egli gode presso l’Amministrazione e il Congresso degli Stati Uniti quale figura di spicco della scena diplomatica della capitale. Nel ritirare il premio l’Ambasciatore Varricchio ha ricordato la missione del Segretario di Stato Pompeo in Italia a inizio ottobre, la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a metà mese e il ricevimento offerto da Trump in onore del Capo dello Stato e della comunità italo-americana.

Una comunità, ha sottolineato l’Ambasciatore, che “non ha dimenticato le sue radici e continua ad esercitare un ruolo di fondamentale importanza per alimentare giornalmente il rapporto tra Italia e Stati Uniti ad ogni livello. Dalla politica all’economia, dalla cultura alla ricerca, dall’innovazione allo spazio, non esiste ambito in cui la comunità italo-americana non abbia fornito un contributo fondamentale allo sviluppo degli Stati Uniti”.