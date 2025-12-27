Usa, Andrea e Matteo Bocelli con Snoop Dogg nel Super Bowl di Natale

Un incontro inedito tra mondi apparentemente lontani ha acceso il Netflix NFL Christmas Game Day, l’appuntamento natalizio che ogni anno catalizza l’attenzione globale. A sorpresa, Andrea Bocelli e Matteo Bocelli sono saliti sul palco dell’Halftime Show insieme all’icona del rap americano Snoop Dogg, davanti a una platea planetaria di oltre 70 milioni di spettatori collegati in streaming. L’esibizione dei due artisti italiani, accolta da un entusiasmo travolgente, ha segnato il gran finale dello spettacolo con una toccante versione di White Christmas, un momento che ha portato la tradizione musicale italiana nel cuore dell’immaginario sportivo statunitense.

Per il secondo anno consecutivo Netflix ha confermato la propria capacità di trasformare il football americano in un evento di intrattenimento globale, seguendo il solco tracciato dallo show record di Beyoncé dello scorso anno. La piattaforma ha trasmesso in diretta due incontri di primo piano della NFL — Dallas Cowboys contro Washington Commanders e Detroit Lions contro Minnesota Vikings — affiancando alle sfide sportive un progetto musicale pensato per un pubblico internazionale e trasversale.

Il Christmas Halftime Show, ribattezzato Holiday Halftime Party e orchestrato da Snoop Dogg, ha visto avvicendarsi sul campo figure simbolo della cultura pop americana e mondiale. Dall’eleganza senza tempo di Martha Stewart, alle performance della star del country Lainey Wilson, fino alle voci di HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami), emerse grazie al successo Netflix KPop Demon Hunters, lo spettacolo ha celebrato la varietà dell’entertainment contemporaneo. In questo contesto dominato dalle grandi icone americane, l’ingresso di Andrea e Matteo Bocelli ha rappresentato il momento più intenso e solenne della serata, consacrando la presenza italiana su uno dei palcoscenici più seguiti al mondo. L’Halftime Show sarà inoltre disponibile come contenuto speciale autonomo su Netflix, estendendo ulteriormente l’eco internazionale dell’evento.