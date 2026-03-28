Usa, Angelo Crespi riceve il “2025 Fiac Excellency Award”

La Foundation for Italian Art and Culture (Fiac) ha conferito al Direttore Generale della Pinacoteca di Brera, Angelo Crespi, il “2025 Fiac Excellency Award” per il suo impegno nella promozione della cultura italiana negli Stati Uniti. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso di una cena di gala tenutasi il 26 marzo 2026 presso il Racquet and Tennis Club di New York (370 Park Avenue), alla presenza del Chairman della FIAC Daniele D. Bodini e del Presidente Alain Elkann. Il premio riconosce il lavoro svolto da Crespi alla guida di Brera, dove negli ultimi due anni ha inaugurato Palazzo Citterio — nuovo spazio dedicato all’arte moderna e contemporanea — e avviato, sotto il nome di Grande Brera, un programma di collaborazioni internazionali con istituzioni come il Metropolitan Museum of Art, la Morgan Library, il MoMA, la Frick Collection e il Detroit Museum of Art.