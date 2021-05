Usa, Antonio Desiderio nuovo co-direttore artistico del Dance Open America

Antonio Desiderio, uno dei maggiori manager di danza e balletto, da anni top level del settore coreutico, è stato nominato nuovo Co-Direttore del Dance Open America Live, il prestigioso concorso internazionale di danza d’America tra i più importanti della danza. Il manager italiano era già stato special guest nella giuria del concorso 2021, che si è svolto interamente in streaming a causa della pandemia da covid-19. “Ricevere questa nomina è stato per me un sogno che si realizza: è un grande impegno ed una responsabilità che affronterò nel migliore dei modi. La nostra missione, mia e di Deborah Marquez, sarà quella di consentire ai migliori ballerini di diventare interpreti innovativi e qualificati, consentendogli di raggiungere il loro pieno potenziale ed dando possibilità di lavorare con altri ballerini, coreografi, maitre e registi. Lo scopo è quello dell’amore per questa forma d’arte, preservando e sviluppando il patrimonio della danza e la cultura della libertà di espressione”, ha detto Desiderio. Dance Open America Live sarà un ponte per collegare ballerini di tutto il mondo, una piattaforma per esprimersi, promuovere e scoprire i nuovi talenti e permettersi di esibirsi in America. “Sono estremamente felice di annunciare ufficialmente che Antonio Desiderio è il nuovo Co-Direttore di Dance Open America Live. Insieme lavoreremo per lo sviluppo dei talenti della danza di tutto il mondo” dichiara Deborah Márquez, fondatrice e direttrice artistica di Dance Open America Live. Dance Open America Live è il brand di una delle più importanti competizioni internazionali che da sempre punta sulle nuove generazione di ballerini, sinonimo dell’intento di voler unire persone di tutte le culture ed etnie.