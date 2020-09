Usa, Ascani e Vinci selezionate dalla Obama Fondation per il nuovo programma Leaders Europe

Anna Ascani, vice ministro dell’Istruzione, e Federica Vinci, presidente di Volt Italia, il partito dei millennials, sono state selezionate tra i membri del programma Obama Foundation Leaders Europe organizzato dalla Obama Foundation. L’iniziativa identifica i leader emergenti che operano nel governo, nella società civile e nel settore privato che hanno dimostrato un impegno a promuovere il bene comune. L’obiettivo è quello di costruire una rete in crescita di trasformatori e innovativi che cercano di guidare il cambiamento nelle loro comunità sviluppandosi e sostenendosi a vicenda. Il programma di sei mesi darà loro la possibilità di confrontarsi in riunioni virtuali settimanali per discutere alcune delle questioni più impegnative che l’Europa deve affrontare con i leader della comunità in prima linea.

“È un’opportunità unica di crescita e di confronto con rappresentanti di altri Paesi, ora più importante che mai, viste le nuove sfide globali che ci attendono. Vi racconterò nel dettaglio questa nuova esperienza nei prossimi giorni” ha commentato su Facebook la vice ministro Ascani.