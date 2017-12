Usa, per Assocalzaturifici e Ice due giorni di confronti a New York

Ice-Agenzia e Assocalzaturifici hanno comunicato l’organizzazione di una missione imprenditoriale di promozione calzature-pelletteria per il 23 e 24 gennaio a New York, negli Stati Uniti. Nel corso della due giorni sarà organizzato un workshop con incontri B2B mirati con operatori professionali locali, per dare supporto alle imprese interessate ad accordi di distribuzione, oltre che partnership produttive e commerciali. L’evento sarà preceduto e accompagnato da adeguata attività di comunicazione sul mercato.