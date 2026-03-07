Usa, ATLAS apre a Manhattan il primo Hub italiano per l’ingresso delle start-up nel mercato americano

di Maria Rosaria Mandiello
Una piattaforma operativa per accompagnare imprese innovative e startup europee nell’espansione negli Stati Uniti. È questo l’obiettivo del Transatlantic Innovation Hub, la nuova iniziativa promossa da ATLAS, associazione di categoria aderente a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, che ha inaugurato a New York, al 417 Fifth Avenue, una sede stabile dedicata all’accelerazione internazionale delle imprese.
La struttura, situata nel cuore di Manhattan in uno degli indirizzi più emblematici dell’ecosistema tecnologico newyorkese – lo stesso edificio in cui è nato l’unicorno digitale Figma – nasce con l’intento di offrire alle aziende italiane ed europee una piattaforma operativa per entrare e consolidarsi nel mercato statunitense, oggi il principale polo globale per innovazione e venture capital. Nel 2024 gli investimenti negli Stati Uniti hanno infatti superato i 170 miliardi di dollari, pari a circa il 50% del totale mondiale.
Dalla logica delle missioni a un presidio stabile
Il progetto punta a superare il modello delle missioni temporanee e delle iniziative di networking episodiche, introducendo invece un presidio permanente capace di accompagnare le imprese nel processo di internazionalizzazione. L’hub offrirà servizi di supporto operativo alle startup nella fase di ingresso nel mercato statunitense, attraverso attività di market intelligence, sviluppo commerciale e networking strategico, oltre all’assistenza nella costituzione della presenza societaria negli Stati Uniti e nella gestione degli adempimenti normativi.
Tra gli strumenti previsti figura anche Lending4Landing (L4L), iniziativa finalizzata a facilitare l’accesso a strumenti finanziari nella fase di insediamento sul mercato americano, attraverso un accordo con una piattaforma europea di finanziamento regolamentata.
L’obiettivo dichiarato è ridurre i tempi e i rischi dell’espansione internazionale per le imprese europee, favorendo l’accesso a investitori, acceleratori e partner industriali presenti negli Stati Uniti.
Un ecosistema italiano in crescita ma ancora limitato
L’iniziativa si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da una crescita progressiva dell’ecosistema startup, ma ancora distante dalle dimensioni dei principali mercati europei e internazionali. In Italia risultano attualmente 11.788 startup innovative registrate, mentre nel 2025 gli investimenti in venture capital hanno raggiunto 1,488 miliardi di euro, con un incremento del 32% rispetto all’anno precedente.
Nonostante il trend positivo, il livello di investimenti rimane contenuto se rapportato al PIL e al confronto con altri ecosistemi europei. Un dato indicativo riguarda gli unicorni italiani: dei sette attualmente censiti, cinque hanno realizzato round di finanziamento o espansioni commerciali significative negli Stati Uniti, confermando il ruolo centrale del mercato americano nei percorsi di crescita delle imprese tecnologiche.
Simone Tarantino Managing Director dell’hub
Alla guida del Transatlantic Innovation Hub è stato nominato Simone Tarantino, con il ruolo di Managing Director. Tarantino, con esperienza internazionale nello sviluppo di ecosistemi imprenditoriali e nell’advisory strategico, sarà responsabile delle relazioni con investitori, acceleratori e corporate statunitensi e del coordinamento dei programmi di accesso al mercato.
“Il nostro approccio è operativo e orientato ai risultati. Il Transatlantic Innovation Hub nasce per offrire alle imprese italiane una piattaforma radicata nell’ecosistema di New York, dove le connessioni possono tradursi rapidamente in partnership industriali e opportunità di investimento”, ha dichiarato Tarantino.
Verso la costruzione di una community imprenditoriale
ATLAS ha inoltre annunciato la prossima nomina di un Community Manager, figura che avrà il compito di sviluppare la rete di founder, attivare programmi continuativi e consolidare la presenza della community imprenditoriale europea a New York.
Per Tommaso D’Onofrio, presidente di ATLAS, l’apertura dell’hub rappresenta una scelta strategica per rafforzare la capacità competitiva delle imprese italiane sui mercati internazionali.
“Gli imprenditori italiani dispongono di competenze tecnologiche e capacità di innovazione rilevanti, ma spesso incontrano difficoltà nell’accesso ai grandi mercati globali. L’obiettivo del Transatlantic Innovation Hub è colmare questo divario, accompagnando le imprese in tutte le fasi del percorso di crescita negli Stati Uniti”, ha spiegato.
Presentazione ufficiale il 24 marzo
La presentazione ufficiale dell’iniziativa è prevista per lunedì 24 marzo, presso la sede dell’hub a New York alle 10:00 (ora locale), con collegamento in videoconferenza dalla sede ATLAS di Roma, in via del Tritone 102, alle 15:00 (ora italiana).
All’evento parteciperanno rappresentanti dell’ecosistema imprenditoriale, istituzionale e finanziario impegnati nello sviluppo delle relazioni tra Italia e Stati Uniti nel settore dell’innovazione.