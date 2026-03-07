Usa, ATLAS apre a Manhattan il primo Hub italiano per l’ingresso delle start-up nel mercato americano

Simone Tarantino Managing Director dell’hub

Alla guida del Transatlantic Innovation Hub è stato nominato Simone Tarantino, con il ruolo di Managing Director. Tarantino, con esperienza internazionale nello sviluppo di ecosistemi imprenditoriali e nell’advisory strategico, sarà responsabile delle relazioni con investitori, acceleratori e corporate statunitensi e del coordinamento dei programmi di accesso al mercato.

“Il nostro approccio è operativo e orientato ai risultati. Il Transatlantic Innovation Hub nasce per offrire alle imprese italiane una piattaforma radicata nell’ecosistema di New York, dove le connessioni possono tradursi rapidamente in partnership industriali e opportunità di investimento”, ha dichiarato Tarantino.

Verso la costruzione di una community imprenditoriale

ATLAS ha inoltre annunciato la prossima nomina di un Community Manager, figura che avrà il compito di sviluppare la rete di founder, attivare programmi continuativi e consolidare la presenza della community imprenditoriale europea a New York.

Per Tommaso D’Onofrio, presidente di ATLAS, l’apertura dell’hub rappresenta una scelta strategica per rafforzare la capacità competitiva delle imprese italiane sui mercati internazionali.

“Gli imprenditori italiani dispongono di competenze tecnologiche e capacità di innovazione rilevanti, ma spesso incontrano difficoltà nell’accesso ai grandi mercati globali. L’obiettivo del Transatlantic Innovation Hub è colmare questo divario, accompagnando le imprese in tutte le fasi del percorso di crescita negli Stati Uniti”, ha spiegato.

Presentazione ufficiale il 24 marzo

La presentazione ufficiale dell’iniziativa è prevista per lunedì 24 marzo, presso la sede dell’hub a New York alle 10:00 (ora locale), con collegamento in videoconferenza dalla sede ATLAS di Roma, in via del Tritone 102, alle 15:00 (ora italiana).

All’evento parteciperanno rappresentanti dell’ecosistema imprenditoriale, istituzionale e finanziario impegnati nello sviluppo delle relazioni tra Italia e Stati Uniti nel settore dell’innovazione.