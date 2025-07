Usa, Azimut rileva la proprietà di North Square Investments

Azimut ha firmato un accordo vincolante per acquisire il 100% di North Square Investments (NSI), piattaforma multi-boutique statunitense con 16 miliardi di dollari di masse gestite. Contestualmente, Azimut conferisce la propria partecipazione del 51% in Kennedy Capital Management, che gestisce 4,5 miliardi di dollari, e già collaborava con NSI su strategie comuni.

Nasce così Azimut NSI, una nuova realtà con una piattaforma integrata da oltre 20 miliardi di dollari di masse e più di 100 dipendenti. Gli Stati Uniti diventano ufficialmente il secondo mercato di Azimut dopo l’Italia, con un totale pro-forma di circa 50 miliardi di dollari in gestione.

L’accordo prevede un enterprise value di 165 milioni di dollari. Il pagamento minimo è di 110 milioni in quattro anni, di cui circa 60 al closing, più un piano di earn-out che potrebbe portare il valore fino a 160 milioni, attraverso una combinazione di liquidità e azioni Azimut Holding.

Si stima che l’operazione possa generare un aumento del 5% dell’utile netto ricorrente nei primi 12 mesi. NSI prevede un EBITDA tra 20 e 25 milioni nel 2026, escludendo Kennedy.

NSI opera in modalità B2B2C, collaborando con oltre 500 società e 6.000 consulenti. L’obiettivo strategico è combinare la forza distributiva statunitense con le strategie globali di Azimut, in ambiti come equity, obbligazionario, private markets e soluzioni alternative.

La chiusura è prevista nei primi mesi del 2026, soggetta alle approvazioni regolamentari.