Usa, Bannon: “Trump vincerà a valanga nel 2024”

(Adnkronos) – “Trump verrà rieletto a valanga nel 2024”. Lo ha dichiarato Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, in un’intervista a ‘Piazzapulita’.

“Avremo una grande vittoria alle elezioni di mid-term a novembre, sconfiggeremo i democratici e nel 2024 Donald Trump si candiderà e vincerà a mani basse”, ha spiegato Bannon dicendosi convinto di un ritorno del tycoon alla Casa Bianca.

Negoziare con Putin? “No, non può farlo Biden. E’ un problema europeo. Gli Stati Uniti non hanno interessi di sicurezza vitali per quanto riguarda questa disputa tra Ucraina e Russia”. “Questo è un tema europeo, va risolto dall’Ue, dalla Nato, dalla Germania e dall’Italia: bisogna interrompere il flusso di gas e costringere i russi a sedersi a un tavolo”, ha aggiunto Bannon.

PRESIDENZIALI FRANCIA – “Sarà dura per Marine Le Pen vincere perché deve affrontare tutti i media, tutto l’apparato dell’Ue e delle élite francesi” ha dichiarato Steve Bannon a proposito del ballottaggio di domenica per le presidenziali francesi. “La Francia è ancora controllata dalle elite e questa è la tragedia anche di Italia e Spagna e per questo molti vostri giovani partono per andare a cercare opportunità altrove”, ha proseguito Bannon, dicendo di capire perché “Meloni ed altri hanno un atteggiamento più atlantista. Il punto è che non è il popolo russo il nostro nemico ma i criminali che gestiscono questi Paesi”.