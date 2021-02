Usa, Barilla prima azienda italiana a vincere il Catalyst Award

Il 2021 segna un’altra importante pietra miliare nel percorso di diversità e inclusione del Gruppo Barilla. L’azienda, il 17-18 marzo prossimi, riceverà il Catalyst Award per le iniziative che hanno permesso la valorizzazione della leadership femminile sul posto di lavoro e aumentato l’inclusione di tutti i dipendenti Barilla nel Mondo. È la prima azienda italiana ad aggiudicarsi l’importante riconoscimento. Catalyst, organizzazione no-profit, da oltre 30 anni conferisce i “Catalyst Awards” per premiare le iniziative delle aziende che promuovono la carriera femminile, perché il progresso delle donne è il progresso di tutti. “Siamo onorati di essere stati riconosciuti da Catalyst per il nostro impegno globale nel promuovere l’uguaglianza di genere sul posto di lavoro, arricchito dal significativo raggiungimento della Gender Pay Equality in tutto il mondo Barilla”, ha dichiarato Claudio Colzani, Ceo del Gruppo Barilla.

“Questo premio è un riflesso dell’impegno del Gruppo Barilla per promuovere la cultura della diversità e dell’inclusione nei nostri dipendenti, nei nostri partner e nelle comunità dove operiamo. C’è ancora molto da fare, ma continueremo con determinazione su questa strada per rendere l’azienda ancora più inclusiva”. Barilla è stata premiata per come ha saputo diventare un’azienda modello per l’inclusione dei suoi dipendenti LGBTQ+ e di tutti i gruppi sottorappresentati. Dal 2013 al 2020 in Barilla è aumentata dall’8% al 28% la rappresentanza di donne che riportano direttamente all’Ad. Dal 2014 al 2020, inoltre, la presenza delle donne è cresciuta dal 23% al 36% anche nelle posizioni che rispondono direttamente al Global Leadership Team. Nelle posizioni che rispondono direttamente ai leader senior è passata dal 40% al 47%, e nelle posizioni di leadership a livello globale è passata dal 33% al 38%.

Nel 2020, inoltre, Barilla ha raggiunto la Gender Pay Equality per tutti i suoi dipendenti nel Mondo. A parità di qualifiche e mansioni, uomini e donne hanno lo stesso stipendio. È stata anche una delle prime aziende in Italia a porsi diversi obiettivi di inclusione, come la formalizzazione del lavoro flessibile in tutte le sue sedi, e la prima azienda italiana ad aderire agli standard di condotta Onu contro la discriminazione Lgbti sul lavoro.