Usa, Bessent: usereno stablecoin per mantenere ruolo dominante dollaro

Roma, 8 mar. (askanews) – Gli Stati Uniti intendono utilizzare le Stablecoin per preservare il ruolo dominante del dollaro quale riserva valutaria globale. Lo ha affermato il segretario di Stato al Tesoro Usa, Scott Bessent durante il primo vertice sugli asset digitali che si è svolto ieri alla Casa Bianca, alla presenza del presidente Donald Trump e di diversi esponenti dell’industria delle “criptovalute”.

“Lavoreremo molto sul regime delle Stablecoin e, come ha ordinato il presidente Trump, manterremo il ruolo dominante degli Stati Uniti sulle riserve valutarie globali. E per farlo utilizzeremo le Stablecoin”, ha affermato durante la sessione trasmessa pubblicamente della riunione.

Le Stablecoin sono criptoasset agganciati ad un altro attivo sottostante, come può essere l’oro o – specificatamente nel caso di quanto intende fare l’amministrazione Usa – il dollaro, tramite ad esempio titolo pubblici. In questo modo puntano ad ottenere stabilità sul valore, evitando le marcate fluttuazioni e la volatilità tipiche delle criptovalute (il termine stesso “valute” su questi prodotti viene contestato da alcuni, specialmente dai banchieri centrali in Europa).

Il numero uno del Tesoro Usa ha aggiunto che sempre in base agli ordini di Trump verrà stabilita una riserva pubblica di Bitcoin. E che in generale “metteremo fine alla guerra regolamentare contro gli asset digitali”. (fonte immagine: The White House).