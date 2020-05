Usa: Biden, ‘giusto protestare ma violenza non lo è’

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Protestare contro questa brutalità è giusto e necessario. E’ una riposta assolutamente americana. Ma bruciare le comunità e distruggere inutilmente non lo è. La violenza che mette in pericolo la vita non lo è. La violenza che distrugge e fa chiudere delle attività che servono alla comunità non lo è”. Così il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden commentando, secondo quanto riferisce la Cnn, le proteste per la morte nei giorni scorsi dell’afroamericano George Floyd a Minneapolis per mano della polizia.