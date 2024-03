Usa, Biden: mia massima priorità economica è riduzione dei costi

New York, 12 mar. (askanews) – “La mia massima priorità economica è la riduzione dei costi e il rapporto di oggi mostra che continuiamo a fare progressi su questo fronte”, così il presidente americano Joe Biden ha commentato il report sui prezzi al consumo pubblicato questa mattina dal Dipartimento del lavoro. Nonostante sia stata rilevato un aumento dell’inflazione annuale del 3,2%, il dato core, esclusi cioè i prezzi di cibo ed energia è scesa al 3,8%, “la più bassa da maggio 2021”.

Il presidente, nel comunicato ufficiale, insiste che “dobbiamo fare di più per ridurre i costi e dare una giusta possibilità alla classe media” e sottolinea le proposte del suo budget che consentirebbero di ridurrebbe i costi per l’assistenza sanitaria, l’assistenza all’infanzia e l’istruzione, mentre abbasserebbe gli affitti. Biden ha approfittato per dare una stoccata agli avversari politici dicendo che “i repubblicani del Congresso non hanno alcun piano per ridurre i costi”.