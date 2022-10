Usa, “Brooklyn, 28 Herbert St.”: ecco il nuovo progetto della vicentina Maskenada

“Brooklyn, 28 Herbert St.” è il nuovo progetto statunitense presentato dalla società vicentina Maskenada, una holding di partecipazioni che investe in diversi settori tra cui quello immobiliare. Prevista la realizzazione di un edificio ad uso misto, residenziale e commerciale, di circa 2.655 m2 a Williamsburg, quartiere di Brooklyn, a New York, che dal 2010 è stato oggetto di un fortissimo fenomeno di “gentrification”, conosciuto con lo pseudonimo di “piccola Berlino” ed apprezzato al livello internazionale. L’edificio, che si svilupperà su cinque piani fuori terra, sarà completamente ecosostenibile e costruito con la tecnologia NZEB (Nearly Zero Energy Building), che permette di consumare pochissima energia per il suo mantenimento. Tale tecnologia costruttiva, oltre ad essere estremamente rispettosa dell’ambiente, garantisce anche un’alta vivibilità degli spazi interni, in termini di insonorizzazione e di qualità dell’aria, ed è già largamente utilizzata dal gruppo developer del progetto Maskenada. Il nuovo progetto newyorkese è anche presente sul portale di investimenti e finanziamenti immobiliari Walliance che stima di restituire ai sottoscrittori un ROI totale del 30% in una durata di 30 mesi (che corrispondono ad un ROI annuo del 12%). Se la campagna di raccolta per il progetto “Brooklyn, 28 Herbert St.” dovesse raggiungere l’overfunding massimo previsto di otto milioni di euro, diventerebbe la più grande campagna di Real Estate Equity Crowdfunding mai avvenuta non solo in Italia, ma in tutto il territorio europeo. La società ha una divisione real estate che dal 2010 ha sviluppato molteplici progetti di nuove realizzazioni e ristrutturazioni edilizie sia residenziali che commerciali in Italia e negli Stati Uniti con uno specifico focus sulle costruzioni di tipo sostenibile a quasi zero consumo di energia. A fondare Maskenada nel 2009 sono stati Massimo Cocco e Massimo Giammetta, dopo aver dato vita a soli 25 anni, nel 1994, al gruppo Sicura, una società che ha iniziato a operare nel settore della sicurezza sul lavoro e di impiantistica di sicurezza diventando leader in Italia con oltre 350 dipendenti e 8 sedi e che nel 2013 è stata ceduta a Manutencoop Facility Management.