Usa: Casellati a Pence, ‘grande apprensione, attacco senza precedenti’

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Ho seguito con grande apprensione i tragici eventi che nella giornata di ieri hanno interessato il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, riuniti in seduta congiunta per certificare il risultato del voto presidenziale del 3 novembre scorso. Tali eventi rappresentano un attacco senza precedenti ad una Istituzione che, nel corso dei secoli, è diventata in tutto il mondo emblema della democrazia rappresentativa, simbolo vivente del valore del dialogo e del confronto come unica possibile alternativa alla logica della sopraffazione e della forza”. Lo scrive il Presidente del Senato Elisabetta Casellati in una lettera inviata al Vice Presidente degli Stati Uniti d’America e Presidente del Senato Mike Pence.