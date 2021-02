Usa, c’è anche l’Italia nella vittoria dell’emittente Wrhu ai World Radio Day Award

L’Accademia delle Arti e delle Scienze della Radio d’America ha selezionato la WRHU Radio Hofstra University per insignirla del World Radio Day Award per l’anno 2021. Il riconoscimento commemora la Giornata mondiale della Radio, istituita dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) e celebrata ogni anno il 13 febbraio. L’Associazione degli Educatori italoamericani (AIAE) – spiega la presidente Josephine A. Maietta – promuove la lingua e la cultura italiana attraverso la radio WRHU 88.7 FM presso l’Hofstra University. I programmi radiofonici dell’AIAE il sabato e la domenica offrono intrattenimento e reportage bilingue italiano/inglese della comunità italoamericana negli Stati Uniti e nel mondo attraverso il Global Italian Diaspora Network. Il Global Italian Diaspora Network (GIDN) è un programma di sensibilizzazione dell’AIAE per la condivisione e la comunicazione con gli emigranti italiani e i loro discendenti in tutto il mondo ed è ospitato da “Sabato Italiano” attraverso la radio WRHU FM 88.7 dell’Hofstra University e la trasmissione dei media su Internet. Il programma va in onda il sabato dalle 12 alle 14 e si ripete la domenica dalle 8 alle 10. Segue il programma “Souvenir d’Italia”, che va in onda dalle 9 alle 12, trasmettendo musica classica e tradizionale.