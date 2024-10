Usa, chirurgia plastica: Pietro Gentile nella “Top Scientists – World’s Top 2%” per il quarto anno consecutivo

È Pietro Gentile, professore associato di chirurgia plastica all’Università di Roma Tor Vergata a riconfermarsi per la quarta volta consecutiva nella classifica “Top Scientists – World’s Top 2%”, ranking dei migliori scienziati al mondo, pubblicata dalla Stanford University. Lo studio condotto annualmente dal prof. John Ioannidis, della Università di Stanford, ha analizzato ben 8,6 milioni di ricercatori di università e centri di ricerca di tutto il mondo, identificando gli scienziati che si sono distinti a livello mondiale, sulla base del numero di pubblicazioni, citazioni e h-index nelle relative aree disciplinari. La selezione si basa sull’identificazione dei migliori 100.000 scienziati che rientrano nel top 2% distinguendosi a livello mondiale per autorevolezza scientifica. Dal 2020, Gentile è ad oggi l’unico chirurgo plastico italiano presente nella lista ad essersi riconfermato per la quarta volta consecutiva.