Usa, commissione Intelligence approva rapporto impeachment

Washington, 4 dic. (Adnkronos) – La commissione Intelligence della Camera dei Rappresentanti ha approvato il rapporto di 300 pagine nel quale è documentata nei confronti del presidente Donald Trump. Lo riferiscono i media americani. Secondo le conclusioni del rapporto, il presidente avrebbe abusato dei suoi poteri per fare pressioni sull’Ucraina per ottenere aiuto nella campagna presidenziale 2020. Il documento arriverà nelle prossime ore alla commissione Giustizia della Camera che dovrà valutare le prove e quindi eventualmente redigere gli articoli per la messa in stato di accusa di Trump.