Usa, Consolato di Napoli ai giovani imprenditori: Affrettatevi, c’è il programma di interscambio

“Attenzione giovani imprenditori!”: inizia così il post social con cui il Consolato americano a Napoli promuove lo Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative Fellowship Program: “C’è tempo fino al 5 dicembre per inviare la vostra candidatura per #YTILI 2025, il programma di scambio dello U.S. Department of State che offre ai giovani europei l’opportunità di confrontarsi con aziende USA, sviluppare partnership e rafforzare le relazioni transatlantiche – è il messaggio ai giovani imprenditori della pagina Facebook U.S. Consulate General Naples – Se avete tra i 25 e i 35 anni e almeno 2 anni di esperienza nella gestione di un’impresa, YTILI is waiting for you”.

Tutte le informazioni al link: https://ytili.org