Usa, console di Napoli a una proiezione contro il razzismo

Il cinema accende i riflettori sulle battaglie per i diritti civili e sulla lotta al razzismo, e coinvolge oltre alle istituzioni anche il corpo diplomatico : se ne è parlato a Napoli nel corso dell’evento che ha visto protagonista Tracy Roberts-Pounds, console generale degli Stati Uniti d’America. L’appuntamento era per martedì 6 febbraio 2024, alle ore 18, al cinema Pierrot di Ponticelli in occasione del cineforum di arci movie che promuove l’iniziativa. La diplomatica ha incontrato il pubblico della storica rassegna cinematografica ospitata nella sala di via De Meis, nella zona orientale del capoluogo campano, dove è stato proiettato «Till – Il coraggio di una madre», bellissimo film di Chinonye Chukwu che racconta la vera storia di Mamie Till-Mobley, una educatrice che dopo l’atroce omicidio del figlio Emmett diventa un’attivista per i diritti degli afroamericani. Il brutale omicidio dell’adolescente di Chicago, accusato di essersi comportato in modo sbagliato nei confronti di una donna bianca, ha portato sua madre, dopo un frettoloso processo, a denunciare pubblicamente l’ingiustizia ricevuta e il razzismo subìto dal quattordicenne. Emmett è soltanto una delle migliaia di vittime della violenza e dell’odio mosse dal razzismo nel paese d’oltreoceano dove, però, si è creato un fronte compatto per i diritti degli afroamericani. Lo testimoniano le numerose iniziative che, ogni anno, ricordano il sacrificio degli scomparsi e l’impegno degli attivisti: dal MartiLuther King Day, celebrato il 15 gennaio, al Rosa Parks Day che ricorre il 4 febbraio fino al 21 marzo, giornata mondiale contro il razzismo. È in questo solco che si inserisce la serata curata da arci movie insieme al consolato generale usa di Napoli, presente in città sin dal 1796, una delle sedi diplomatiche americane più antiche.