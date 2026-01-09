Usa, Corte Suprema non si pronuncia sui dazi, restano in vigore

New York, 09 gen. (askanews) – La Corte Suprema non si è pronunciata venerdì sulla legalità dei dazi imposti dal presidente Donald Trump in maniera estesa a tutti i paesi alleati e non. Si era ipotizzato che la sentenza sui dazi sarebbe stata emessa oggi, al rientro dalle vacanze natalizie ma la Corte Suprema ha pubblicato una sola sentenza per la giornata, e non era relativa a questioni economiche. Non è chiaro quando verrà emessa la decisione sui dazi.

La Corte si trova ad affrontare due argomentazioni: se l’amministrazione possa utilizzare le disposizioni dell’International Emergency Economic Powers Act per imporre i dazi e, in caso contrario, se gli Stati Uniti dovranno rimborsare gli importatori che hanno già pagato i dazi. (fonte immagine: The White House).