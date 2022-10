Usa, cresce l’attesa per il 47esimo Gala di Niaf: appuntamento al 29 ottobre

Cresce l’attesa per il 47esimo Gala della National Italian American Foundation (Niaf), in programma il prossimo 29 ottobre all’Omni Shoreham Hotel di Washington. Quest’anno saranno premiati la Regione Toscana e sei alte personalità: l’ex segretario di Stato Mike Pompeo; il deputato del New Jersey Bill Pascrell; la chef e personaggio televisivo Giada De Laurentiis; il designer Jason Castriota; la ceo della divisione internazionale di Walgreens Boots Alliance, Ornella Barra; e Paolo Scaroni, vice presidente di Rothschild & Co, presidente di Giuliani S.p.A e del Milan.

Il menù sarà curato da Giada De Laurentiis che si ispirerà alla cucina toscana. L’evento sarà presentato da Maria Bartiromo, membro del consiglio d’amministrazione NIAF, Anchor e Global Markets Editor per FOX Business Network e FOX News Channel; e Joe Piscopo, uno dei comici più famosi d’America ed ex star del Saturday Night Live.

La serata avrà inizio con il NIAF Campari Aperitivo durante la quale gli oltre 750 ospiti potranno gustare una selezione di prodotti Campari. A precedere il Gala ci sarà il NIAF Forum, una serie di seminari che si svolgeranno nell’arco della giornata attinenti a vari aspetti dei rapporti bilaterali Italia-USA. Il Generale Jack Keane, generale in congedo dell’Esercito degli Stati Uniti e presidente dell’Institute for the Study of War, parlerà al pranzo di presentazione del Forum.

