Usa, crescita III trimestre alzata a +4,4%, massimo da due anni

New York, 22 gen. (askanews) – Economia statunitense in decisa espansione, nel terzo trimestre dell’anno. Secondo quanto appena pubblicato dal dipartimento del Commercio, il Prodotto interno lordo statunitense è cresciuto del 4,4% nel terzo trimestre 2025, secondo la lettura finale. Le attese, secondo le previsioni di Dow Jones, erano per un rialzo del 4,3%, in linea con la precedente stima.

Si è trattato della crescita trimestrale del Pil migliore in due anni. Secondo la lettura finale, in crescita anche l’inflazione: il dato Pce è salito del 2,8%, come in prima lettura; quello ‘core’ del 2,9%, anche in questo caso come la stima precedente. Le spese dei consumatori sono aumentate del 3,5% nel trimestre, dato confermato, contro il 2,5% del trimestre precedente. (fonte immagine: The White House).