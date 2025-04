Usa, da Montreal al trionfo a Las Vegas: Mirko D’Agata eletto miglior pizzaiolo del mondo 2025

Primo posto all’International Pizza Challenge 2025: è l’ultimo importante risultato raggiunto da Mirko D’Agata, executive chef della Pizzeria “No. 900” di Montreal nel Quebec, trionfatore lo scorso 27 marzo a Las Vegas con la sua marinara.

Mirko si racconta a Il Cittadino Canadese, il giornale di riferimento della folta comunità italiana del Québec, la parte francofona del Canada, indirizzato in generale agli oltre 142.000 italiani che vivono nel grande Paese nordamericano: “Sono nato e cresciuto a Torino, da genitori siciliani emigrati al nord, mio padre ha sempre cucinato molto bene, io lo osservavo. I venerdì mi portava a vedere le pizze da asporto in centro, io guardavo il fuoco del forno sempre incantato e poi, a 16 anni, ho iniziato il mio primo lavoro come assistente in una pizzeria, ma facevo inizialmente le cose più semplici, come pulire e sistemare la legna, poi ho cominciato a toccare gli impasti, poi a condire, e infine ad accedere al forno… la cottura è la parte più delicata, ci si arriva alla fine. Le mie prime esperienze all’estero sono state nel 2006-2007, ho fatto la stagione estiva in una pizzeria in Corsica, a Porto Vecchio, e la stagione invernale in Svizzera, ad Arosa”.