Usa, dermatologia: Claudio Guarneri entra a far parte del gruppo di lavoro Grappa

Il prof. Claudio Guarneri, ordinario di Dermatologia e Venereologia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche, e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università di Messina, è stato accettato quale membro componente del prestigioso gruppo di lavoro Grappa – Group of Research and Assessment for Psoriasis and Psoriatic Arthritis. Nato nel 2003 negli Stati Uniti come Ankylosing Spondylitis Working Group (Asas), il Grappa ha progressivamente riunito ricercatori preminenti ed opinion leaders nel campo della Psoriasi e dell’Artrite Psoriasica in tutto il mondo. Ad oggi il Grappa, che ha sede in Seattle, Wa (Usa), è un’organizzazione no-profit che promuove progetti di ricerca, linee guida di gestione e trattamento della patologia, la creazione di registri pazienti standardizzati per la produzione e l’analisi di Real World Data (Rwd) oltre che il rapporto con le agenzie regolatorie per l’approvazione delle nuove terapie. Include reumatologi, dermatologi, radiologi, genetisti, metodologi, epidemiologi, rappresentanti delle associazioni dei pazienti e delle industrie del farmaco, il 75% dei quali operanti fuori dagli USA, costituendo un vero network multidisciplinare internazionale. L’Unità Operativa di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina è da anni Centro di Riferimento Nazionale per la cura della Psoriasi e dell’Artrite Psoriasica (ex-Psocare) e consta di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale multidisciplinare integrato dedicato per i pazienti affetti dalla malattia.