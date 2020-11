Usa, dopo la vittoria di Biden i diplomatici si preparano al nuovo corso

‘Alea iacta est’ e se il dado è tratto per il nuovo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il suo antagonista non si da per vinto e promette corsi e ricorsi . L’Ambasciata USA in Italia di cui l’Ambasciatore Lewis Eisemberg, opina ad un futuro di stabilità e distensione soprattutto interna , visto che il nemico è comune è terribile : il covid.

Ma è possibile che l’elettorato americano non abbia decretato un vincitore in modo netto? Oppure, cosa molto probabile, Trump non ha ricevuto dai repubblicani quelli che gli spettavano, e molti del suo stesso partito hanno preferito un Biden che a suo tempo qualcuno definì ‘messo al fianco di Obama per parare eventuali sfrenatezze?’ , nessuno lo sa ma resta quello che scrisse il Manifesto un po’ di tempo fa: “ Il trasferimento dell’Ambasciata a Gerusalemme non doveva farsi nel contesto in cui è avvenuto… (è stata una mossa) miope e frivola…Ma ora che è fatto non tornerei a trasferire l’ambasciata a Tel Aviv”. Con queste e poche altre frasi Joe Biden ha spiegato quale sarà la sua politica in Medio oriente se diventerà presidente degli Stati uniti. Una linea che nella sostanza si annuncia in continuità con quella di Donald Trump. L’aspirante presidente ed ex vice di Barack Obama, si è confermato un rappresentante a pieno titolo dell’Ancien Régime democratico che un paio di mesi fa gli ha fatto vincere le primarie contro il senatore progressista Bernie Sanders, in quel Congresso di Vienna che è stato il decisivo Super Tuesday. Intervenendo l’altro giorno a una raccolta fondi virtuale, Biden non ha fatto tremare i polsi a gruppi ed organizzazioni filo-Israele. Al contrario li ha rassicurati. Solo in una occasione ha realmente preso le distanze dalle scelte di Trump annunciando che, se vincerà, riaprirà il consolato americano a Gerusalemme , per «coinvolgere i palestinesi», con la prospettiva di mantenere viva la soluzione dei Due Stati. Ma ha subito precisato: «Sono stato un orgoglioso sostenitore di uno Stato ebraico israeliano sicuro e democratico per tutta la mia vita». Biden inoltre non ha fatto alcun riferimento o commento all’intenzione del premier Netanyahu, a partire dal 1 luglio, di «estendere la sovranità» di Israele sulle colonie ebraiche e la Valle del Giordano, ossia annettere unilateralmente allo Stato ebraico larghe porzioni della Cisgiordania palestinese, in linea con il piano “Accordo del Secolo” presentato da Trump a fine gennaio. Non l’ha fatto nonostante il suo ex avversario Sanders si fosse pronunciato, poco prima, contro la mossa del primo ministro israeliano, esortando gli Stati uniti a non appoggiare l’annessione. Questa settimana, il Jewish Democratic Council of America ha tenuto un webinar con il senatore Chris Coons e il consigliere per la politica estera Tony Blinken, entrambi collaboratori di Biden. I due hanno balbettato sul tema dell’annessione. Blinken ha detto che sarebbe un errore “pregiudicare” ciò che forse avverrà con una nuova amministrazione. Con ogni probabilità Biden continuerà a non prendere posizione. Poi come ha fatto con Gerusalemme, proclamerà l’annessione un dato di fatto sul terreno ormai irreversibile. Fino ad oggi solo le deputate democratiche Ilhan Omar e Rashida Tlaib e, con toni meno accesi, Alexandria Ocasio-Cortez, si sono espresse contro le intenzioni del governo israeliano. Intanto i ministri degli esteri della Lega araba, riuniti ieri al Cairo su richiesta palestinese, hanno respinto il piano di annessione di parti della Cisgiordania. Sempre ieri nove ambasciatori europei hanno avvertito Israele di gravi conseguenze se andrà avanti con i piani di annessione. Tra di essi non figurerebbe quello italiano, secondo l’elenco riferito dalla tv israeliana Canale 13. In sintesi chi conosce bene gli USA, sa che la differenza tra partito democratico e partito repubblicano non è profonda, e spesso riguarda solo il modo e l’opportunità di portare continuità o meno, alle scelte strategiche che riguardano la politica internazionale. Trump quindi ha pagato l’ardore di non essere stato troppo repubblicano. Forse lo è stato più nella politica estera che in quella interna, ma ciò è l’ulteriore errore perché l’allontanamento dall’Europa in un momento in cui il fondamentalismo islamico e la pandemia sono i nemici peggiori da sconfiggere, è indubbiamente un errore molto grave. Consoliamoci solo con il fatto che almeno una certezza nella storia delle presidenziali USA c’è e c’è la porteremo avanti con molto piacere: la bravura, l’avvertenza e la bellezza di colei che sarà la prima vice di un presidente USA: Kamala Harris.