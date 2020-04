Usa e Cina, diplomazie lavorano a un accordo di collaborazione per combattere il Coronavirus

Tra la Cina ‘colpevole’ e gli ‘Usa’ ipotetici mandatari , si distingue dalle fake news complottiate la notizia Ansa che cita Pechino e Washington “sulla stessa barca” perche dovrebbero combattere insieme il coronavirus. Lo ha detto l’ambasciatore cinese negli Stati Uniti Cui Tiankai lo scorso martedì 17 marzo a Washington al sito di notizie statunitense AXIOS e alla trasmissione di notizie della rete HBO, secondo una trascrizione diffusa dall’ambasciata cinese a Washington D.C..

Cui ha affermato che l’epidemia di COVID-19 è una sfida globale per la salute pubblica. “Siamo veramente sulla stessa barca”, ha detto Cui. “Quindi dobbiamo lavorare insieme come partner per combattere il virus, per ripristinare la normale situazione dell’economia, per far aumentare la fiducia della gente nell’economia globale (e) per far aumentare una capacità per rispondere a crisi come questa”. Il diplomatico cinese ha espresso la sua gratitudine per il sostegno e l’aiuto del popolo americano nella lotta della Cina contro il coronavirus.

Cui ha detto che la Cina è pronta a lavorare con altri Paesi per affrontare questa sfida globale ed è pronta a fare tutto il possibile per aiutare gli altri. A una domanda riguardo alcuni politici americani che chiamano COVID-19 un “virus cinese”, Cui ha risposto affermando che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) segue regole precise per nominare le malattie volte a minimizzare gli effetti negativi sulle nazioni e sulle persone. “Quindi si spera che tutti seguano la regola dell’OMS”, ha aggiunto.

È essenziale rintracciare l’origine del coronavirus, “ma questo è un lavoro che devono fare gli scienziati, non i diplomatici, su cui i giornalisti non devono fare speculazioni”, ha detto l’ambasciatore, sottolineando che tali speculazioni sono molto dannose e inutili.