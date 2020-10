Usa, ecco la docuserie che unisce football e cucina italiana

Presentata la docuserie Foodball High – Cucina Italiana & Football Americano che racconta l’avventura di 4 giovani giocatori italiani in una High School di San Diego, dove all’amore per il football americano abbinano quello per la cucina italiana. La docuserie nata a Modena sarà disponibile nella versione italiana sul canale Foodball High di Youtube e a metà ottobre sarà lanciata nella versione in inglese su un prestigioso canale streaming anche negli Stati Uniti. Per un giovane giocatore italiano poter calcare i campi da football di una High School americana è spesso semplicemente una chimera. E se, adesso, potesse far parte anche lui di quel sogno, cosa sarebbe disposto a fare pur di potersi allenare Oltreoceano? Se per poter apprendere i segreti del football americano dovesse trasferire in cambio la conoscenza di un vero pilastro della cultura italiana, sarebbe disposto a lasciare tutto e partire? È stata proprio questa la sfida per un gruppo di giovani atleti italiani che insieme al loro coach, nel settembre 2019, sono partiti per la California per giocare a football americano e, al contempo, essere ambasciatori della cucina italiana negli Stati Uniti. Si tratta di tre giovani atleti della Nazionale Under 19 di football americano – Andrea Allegretti, Alessandro Ficcarelli e Alec Magni Baraldi – che insieme al rookie Francesco Bertoni e a Steve Cavazzuti (coach e chef) sono i protagonisti dalla nuova docuserie in 5 puntate Foodball High – Cucina Italiana & Football Americano, prodotta e realizzata da Anniversary Books.