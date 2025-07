Usa, Euristeo Ceraolo riceve la massima onorificenza dello Stato del Kentucky

Euristeo Ceraolo, originario di Rossano (Cosenza) e in servizio presso l’Istituto ITAS-ITC della città, è stato recentemente insignito del prestigioso titolo di Kentucky Colonel, la massima onorificenza concessa dal governatore dello Stato del Kentucky, Andy Beshear. Questo titolo, conferito per meriti eccezionali verso il Kentucky e la Nazione americana, include l’appellativo di “Onorevole” e riconosce Ceraolo come membro onorario dello staff e aiutante di campo del governatore. Il diploma di nomina è firmato dallo stesso Beshear e dal Segretario di Stato, corredato dal Gran Sigillo del Kentucky.

In segno di ulteriore stima, Ceraolo ha ricevuto anche la “Medaglia di Distinzione” dall’Honorable Order of Kentucky Colonels, ed è stato inserito nel Libro Internazionale dei Colonnelli Distinti, pubblicato nel rapporto ufficiale 2025. In Italia, è uno dei soli tre a vantare questo titolo.

A coronare questi importanti riconoscimenti, Ceraolo ha ricevuto il premio “Affectio Societatis” dall’Associazione Nazionale Sociologi, consegnato presso l’Università La Sapienza di Roma — un’onorificenza attribuita a soli dodici individui in tutta Italia. Inoltre, gli è stata conferita la decorazione al “Merito” dalla Croce Rossa sammarinese della Repubblica di San Marino.