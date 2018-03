Usa, Facing the Camera: in mostra 50 anni di ritratti italiani

Cinquant’anni di storia italiana visti attraverso le immagini catturate dagli scatti di 25 famosi fotografi. Sarà inaugurata il 28 marzo all’Istituto italiano di cultura di New York la mostra “Facing the Camera”, curata da M. Delogu. La mostra inizia con un ritratto di gruppo realizzato a Portella della Ginestra da Fausto Giaccone a vent’anni dall’orribile strage. Seguono poi un’immagine di Emilio Tremolada (impegnato al fianco di Franco Basaglia nella battaglia per l’abolizione dei manicomi), il lavoro di Lisetta Carmi sui «travestiti», e gli autoritratti di Luigi di Sarro. Negli anni ’80 il tono diviene più intimistico con le fotografie dell’ «australiano di toscana» Stephen Roach, parte della famosa serie che dedicò a sua moglie Fabrizia, ed i ritratti dei vicini di casa di George Tatge, in Umbria. Dagli anni ’90 il ritratto fotografico diventa sempre più un confronto a due: il fotografo e il suo soggetto lavorano insieme per l’immagine finale, utilizzando segni, sfondi e paesaggi. È così per i ritratti di Guido Guidi, e per i cardinali, i contadini, e i Rom di Marco Delogu, dove l’attenzione per lo sguardo della persona ritratta relega l’ambiente in secondo piano.