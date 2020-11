(Adnkronos) – “A ogni modo il lavoro di ricucitura di Biden non sarà semplice per la fase storica in cui si trova il Paese, le tensioni sociali, i numeri e i difficili assetti politici da individuare. In più, dovrà fare i conti con la ricerca di un complesso equilibrio fra ripresa economica e fermezza nel contrasto alla diffusione del Covid, elementi che sono stati posti in contrapposizione durante la campagna elettorale”, osserva ancora.