Ospite d’eccezione alla conferenza sul “Quantum Computing: Progress & Prospects”, organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Washington la settimana scorsa, è stato il CEO di Goppion, Alessandro Goppion, che ha presentato la collaborazione con IBM nata per progettare e realizzare la vetrina capace di esporre e allo stesso tempo proteggere IBM Q System One, il primo sistema al mondo di calcolo quantistico universale completamente integrato progettato per usi scientifici e commerciali. Per aiutare a soddisfare i rigorosi requisiti di IBM Q System One, nel 2017 IBM ha chiamato a raccolta i maggiori esperti di design per interni e industriali, tra cui la Goppion, leader mondiale di vetrine e impianti museali. La vetrina nata da questa inedita collaborazione, un cubo in vetro con un telaio in acciaio e alluminio, aiuta a mantenere l’isolamento necessario affinché il sistema funzioni senza interferenze. Come annunciato a gennaio, le porte della vetrina possono anche essere aperte attorno a due assi spostati, progettati per semplificare il processo di manutenzione e aggiornamento del sistema riducendo al minimo i tempi di attesa. “Tecnologia, design, innovazione e creatività sono i protagonisti di questa serata. L’eccellenza italiana, rappresentata da Goppion, incontra l’eccellenza americana di IBM ed insieme avanzano verso il futuro. Il successo di questa collaborazione è il successo del rapporto profondo che lega Italia e Stati Uniti” ha sottolineato l’Ambasciatore Armando Varricchio. Goppion ha raccolto con piacere l’invito dell’Ambasciata italiana e si è fatta portatrice di una testimonianza presentata in sala da Alessandro Goppion a una platea altamente qualificata. “Siamo immensamente onorati di poter essere qui e di portare dall’Italia il nostro vissuto sul tema quantum computing. Solo due anni fa ci siamo avvicinati a questa realtà e ne siamo rimasti totalmente affascinati. IBM ci ha affidato un compito fuori dal comune. Insieme ci siamo dedicati senza sosta alla realizzazione di una vetrina che potesse aiutare a soddisfare le esigenze di conservazione di un sistema quantistico così delicato. Abbiamo vinto la sfida grazie alle reciproche competenze nel campo dell’engineering design che si sono integrate alla perfezione tra loro per dare vita a un involucro strettamente connesso con il computer quantistico” ha dichiarato il Ceo dell’azienda. (BIG ITALY / Red) 241259 GIU 19