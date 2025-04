Cinema, Hollywood celebra Francis Ford Coppola: premio alla carriera

Grandi nomi del cinema tra cui Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman e Harrison Ford si sono riuniti a Hollywood per celebrare, con il premio alla Carriera, Francis Ford Coppola, 86 anni, maestro del Cinema di origini italiane.

Il regista è nato a Detroit, nel Michigan, da Carmine Coppola e Italia Pennino. Il padre, compositore e direttore d’orchestra newyorchese, flautista nell’Orchestra Sinfonica di Detroit, era figlio degli immigrati italiani Agostino Coppola, originario di Bernalda, e Maria Zasa, di Tricarico entrambe in provincia di Matera. Italia Pennino era newyorchese, figlia di genitori di Napoli: il compositore Francesco Pennino, proprietario di una sala cinematografica a Brooklyn e importatore di film italiani, e la sua consorte Anna Giaquinto. Dal nonno materno fu preso il nome anglicizzato Francis.

Regista di capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, Coppola è stato elogiato per il suo spirito rivoluzionario e per aver cambiato profondamente il modo di fare cinema. George Lucas, suo storico collaboratore, lo ha definito un maestro e una guida, mentre Spielberg lo ha celebrato come il più grande tra i registi americani, riconoscendogli un ruolo fondamentale nella difesa degli artisti indipendenti.

L’omaggio è stato organizzato dall’American Film Institute al Dolby Theatre, lo stesso degli Oscar, con una cerimonia ricca di emozione e nostalgia. Coppola, visibilmente toccato, ha ringraziato amici, colleghi e familiari, riconoscendo in loro la sua vera casa.

Famoso per la sua passionalità (una volta lanciò dalla finestra cinque Oscar durante le difficili riprese di Apocalypse Now), il regista ha ascoltato con commozione i tributi di attori e collaboratori.