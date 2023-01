Usa, il 2023 di We The Italians inizia con Pamela Rouse Wright

Iniziamo il 2023 con un’intervista a me particolarmente cara. Chi mi conosce sa quanto tengo alla storia e alla celebrazione degli sforzi bellici americani e degli eroi che sotto la bandiera a stelle e strisce hanno contribuito a liberare molti Paesi, a partire dall’Italia.

La National Society Daughters of the American Revolution è una meravigliosa istituzione che fa proprio questo, ed è presieduta da una eccellente italoamericana molto orgogliosa delle sue radici, Pamela Rouse Wright. Siamo molto felici di iniziare l’anno ospitando lei e insieme a lei tutte le socie, italoamericane e non, di questa beneamata organizzazione alla quale siamo davvero molto grati

Buongiorno, Pamela, e benvenuta su We the Italians. Ci parli un po’ di te e delle tue origini italiane?

Grazie, Umberto, per il tuo meraviglioso invito a essere intervistata su We The Italians.

Il mio albero genealogico è un arazzo di antenati immigrati che sono arrivati in America a partire dal 1600 fino alla fine del 1800. Sono orgogliosa del mio personale legame ancestrale con l’Italia, il bel Paese. Negli anni ’70 del XIX secolo il mio bisnonno, Carlo Bucci, emigrò negli Stati Uniti dalla provincia di Campobasso. Come molti immigrati italiani, Carlo si recò negli Stati Uniti per farsi una nuova vita, per sé e per la sua famiglia. Una volta arrivato in America, cambiò il suo nome da Carlo Bucci a Charles Walter Smith.

Storie e ricordi speciali sul bisnonno Carlo sono stati tramandati attraverso le generazioni della mia famiglia. La mia defunta nonna è sempre stata orgogliosa che suo padre fosse italiano. Quando io e mia nonna abbiamo iniziato a fare ricerche genealogiche, abbiamo scoperto di più sulle nostre radici italiane, su Carlo e sulla sua vita qui negli Stati Uniti.

Il mio bisnonno, Carlo, suonava nelle bande musicali tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900. La tradizione familiare dice che suonava nella banda di John Philip Sousa. Attualmente sono in corso delle ricerche per confermare questa storia di famiglia, ma sfortunatamente i registri delle bande musicali in questo periodo non erano sempre aggiornati. Sappiamo che era un musicista e un calzolaio laborioso e di talento che risiedette in Pennsylvania e in Georgia. Alcuni mi hanno chiesto se ho ereditato il talento musicale del bisnonno Carlo – vorrei averlo fatto! Questa abilità musicale sembra aver saltato alcune generazioni per arrivare al mio nipotino di sette anni che suona il pianoforte.

Tratto dalla rivista We The Italians di Umberto Mucci

Leggi l’intervista completa