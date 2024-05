Usa, il cittadino scomparso a Taranto al centro di un caso diplomatico

È durato fortunatamente solo pochi giorni il mistero dell’americano scomparso a Taranto. Si è infatti presentato da solo nella giornata di ieri al consolato americano di Napoli di cui il Console Tracy Roberta Pound , l’uomo di 58 anni, un civile membro dell’equipaggio di una nave militare statunitense, di cui si erano perse le tracce dalla sera del 29 aprile.

Nella sede diplomatica il 58enne ha spiegato le ragioni per le quali nella mattinata del 1 maggio non si è presentato a bordo dell’unità navale che ha mollato gli ormeggi e preso il largo senza di lui: stando alle poche informazioni trapelate, la questione sarebbe legata a un incontro d’amore. Durante una delle serata in giro per la città, infatti, al termine di una serata allegra potrebbe aver avuto un incontro galante che in breve si sarebbe trasformato in passione travolgente al punto da fargli dimenticare persino l’appuntamento con il resto dell’equipaggio. La sua sparizione, però, non era stata formalmente accompagnata da una denuncia, ma a segnalare il caso alla polizia è stata l’Autorità Portuale di Taranto a sua volta informata dalla marina americana. E così per alcuni giorni i poliziotti lo hanno cercato e fin da subito le informazioni raccolte hanno permesso di escludere piste violente: traccia privilegiata, come detto, è stata quasi da subito quella legata da una improvvisa storia d’amore. Gli agenti hanno infatti raccolto indizi che confermavano che si sia trattato di un allontanamento volontario: una sorta di fuga passionale durata, evidentemente, più del previsto. Fortunatamente nella giornata di ieri l’uomo si è presentato negli uffici di Napoli e ha innanzitutto fatto tirare un sospiro di sollievo ai suoi compagni di viaggio che, dal momento in cui la nave è partita, hanno cominciato a temere che al 58enne fosse capitata qualche disgrazia. E poi hanno permesso di chiudere una vicenda che rischiava di diventare un caso diplomatico.