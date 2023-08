Usa, il Governo Biden appoggia la candidatura di Roma per l’Expo 2030

Gli Stati Uniti accolgono favorevolmente la candidatura dell’Italia a ospitare l’esposizione universale nel 2030 a Roma, riconoscendo l’opportunità di utilizzare l’Expo come piattaforma inclusiva per trovare soluzioni condivise a sfide comuni. E’ quanto si legge nella nota diffusa dalla Casa Bianca dopo l’incontro fra il presidente Usa, Joe Biden, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Washington.

Il legame di amicizia tra Italia e Stati Uniti si basa su valori e radici culturali comuni, rafforzate ulteriormente dal contributo di milioni di italoamericani, ha proseguito Meloni. “L’Italia rappresenta una parte integrante della grande nazione americana, avendo contribuito a plasmarne l’identità culturale: anche per questo, il nostro rapporto rimane solido non solo sul piano politico”, ha detto.

Il presidente del Consiglio ha poi parlato del commercio globale che deve essere libero, ma anche equo. “La competizione proveniente da Paesi che non rispettano i nostri standard in termini di sicurezza, tutela dei lavoratori e rispetto dell’ambiente mette a rischio le nostre aziende: la mancanza di regole sta mostrando i propri limiti, e dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra l’apertura dei mercati e la necessità di proteggere le nostre economie e i nostri interessi strategici”, ha detto, sottolineando la necessità di rafforzare la convergenza tra Paesi occidentali per proteggere le rispettive basi industriali.