Usa, il made in Italy Alimentare protagonista al Fancy Food Show

Il made in Italy alimentare è stato protagonista al Summer Fancy Food Show 2023, dal 25 al 27 giugno, al Jacob Javits Convention Center di New York, il più grande evento commerciale dedicato alle specialità alimentari del Nord America. Sotto i riflettori le eccellenze italiane, che hanno preso vita nel tradizionale “Italian Pavilion”, ancora una volta il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale di tutta la fiera, con oltre 300 imprese presenti, 308 stand complessivi. Per le aziende italiane c’era un’area dedicata, una struttura caratterizzata dai colori e dalle immagini del “Bel Paese” con un forte richiamo alla qualità dei prodotti esposti in vetrina. Show cooking e postazione wine tasting, organizzati dalle aziende nei propri stand con chef italiani e sommelier, impegnati a realizzare preparazioni e degustazioni.

“L’Italia continua a presentarsi con il più grande padiglione internazionale al Summer Fancy Food Show, che è diventato l’appuntamento irrinunciabile nel settore delle specialità alimentari, ormai a livello internazionale”, dichiara Antonino Laspina, direttore dell’Agenzia Ice di New York e coordinatore della rete Usa. “L’export di alimentari e bevande sta andando da anni a favore dell’Italia con numeri record. L’America cerca i prodotti italiani sempre di più e stiamo lavorando perché i nostri prodotti trovino sempre più sbocchi in questo mercato. In questa edizione della fiera, l’Italia ha riunito più di 300 aziende sotto l’egida delle regioni o singolarmente. Il denominatore comune – sottolinea – è l’eccellenza, la qualità e il gusto del cibo italiano”.